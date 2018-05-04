Под Киевом неизвестные совершили дерзкий налет со стрельбой

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В городе Бровары Киевской области группа злоумышленников совершила дерзкое ограбление водителя внедорожника. В ходе налета у банка они ранили свою жертву из травматического оружия, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"3 мая,а в Броварах, около 16 часов, возле одного из банковских отделений, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с припаркованным авто Toyota. Чтобы выяснить, что случилось, водитель Toyota вышел из машины. В этот момент из другого авто к нему подбежал неизвестный в маске, осуществил прицельный выстрел из неустановленного оружия и похитил из салона сумку с деньгами. В результате чего 46-летний мужчина получил травматическое ранение ноги", — говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник был не один, в автомобиле Toyota его ждали сообщники. Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции, который случайно оказался неподалеку от места ограбления, мгновенно отреагировал и попытался остановить нападающего. Однако полицейский получил телесные повреждения, и ворам удалось скрыться.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

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