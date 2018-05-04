наверх
04.05.201818:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киеву грозит транспортный коллапс - СМИ

    (обновлено: )15620
    В ближайшее время коммунальный транспорт Киева может прекратить выходить на маршруты из-за дефицита квалифицированных специалистов, многие увольняются и уезжают на заработки.
    1 / 2
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Киев страдает от дефицита квалифицированных специалистов, так как многие увольняются из-за низкой заработной платы и уезжают на заработки в Европу, пишет "Информатор".

    В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации сообщили изданию, что по состоянию на 4 мая в КП "Киевский метрополитен" открыты около 300 вакансий, в КП "Киевпасстранс" — 770 актуальных вакансий. 

    Киевпастранс. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дорогое удовольствие. Украинцам готовят новый рост тарифов на проезд

    Такая тенденция грозит тем, что в ближайшее время коммунальный транспорт может прекратить выходить на маршруты, говорится в сообщении.

    "Коммунальные транспортные компании теряют высококвалифицированных специалистов, которые или идут работать в коммерческие структуры, или выезжают на работу за границу, в частности, в Европу. Единственный способ удержать квалифицированный персонал — поднять зарплату, на что также нужны дополнительные средства", — сообщил заместитель директора департамента Иван Шпилевой.

    Ранее сообщалось, что КГГА рассматривает обоснованность изменения тарифа на перевозку в общественном транспорте, так как с момента последнего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте значительно возросла стоимость электроэнергии (на 16,3%) и дизельного топлива (на 21%). Также значительно выросли расходы на водоснабжение, вывоз и утилизацию отходов, коммунальные услуги, ремонтные материалы. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Борис Грызлов. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе