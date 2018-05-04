Киеву грозит транспортный коллапс - СМИ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Киев страдает от дефицита квалифицированных специалистов, так как многие увольняются из-за низкой заработной платы и уезжают на заработки в Европу, пишет "Информатор".

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации сообщили изданию, что по состоянию на 4 мая в КП "Киевский метрополитен" открыты около 300 вакансий, в КП "Киевпасстранс" — 770 актуальных вакансий.

Такая тенденция грозит тем, что в ближайшее время коммунальный транспорт может прекратить выходить на маршруты, говорится в сообщении.

"Коммунальные транспортные компании теряют высококвалифицированных специалистов, которые или идут работать в коммерческие структуры, или выезжают на работу за границу, в частности, в Европу. Единственный способ удержать квалифицированный персонал — поднять зарплату, на что также нужны дополнительные средства", — сообщил заместитель директора департамента Иван Шпилевой.

Ранее сообщалось, что КГГА рассматривает обоснованность изменения тарифа на перевозку в общественном транспорте, так как с момента последнего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте значительно возросла стоимость электроэнергии (на 16,3%) и дизельного топлива (на 21%). Также значительно выросли расходы на водоснабжение, вывоз и утилизацию отходов, коммунальные услуги, ремонтные материалы.