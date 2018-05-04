В Киеве арестован международный брачный аферист

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Киеве задержан 32-летний мужчина, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает Управление Национальной полиции Украины в Киеве. RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Великий аферист или гений? Умер Сергей Мавроди

Задержанный оказался рецидивистом, который занимается брачным аферизмом.

"К киевским правоохранителам за помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил более серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близких и завладел их деньгами. ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов США ", — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Полицейские установили, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: человек на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены — желающих устроить личную жизнь находилось немало.

"На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или же женщину, или его родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги ", — сообщил оперуполномоченный уголовного розыска ГУНП в Киеве Олег Токаренко.

В последнем случае близким потерпевшей он должен был приобрести мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это — по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил наличные — сразу скрылся.

При расследовании была установлена настоящая личность подозреваемого в мошенничестве: он оказался уроженцем Молдавии, который объявлен в розыск у себя на родине. Кроме того, в 2013 году он был осужден за аналогичные преступления в Волынской области.

Тогда он обманывал людей сходим способом: девушкам предлагал бракосочетания, другим — решить различные проблемы за денежное вознаграждение, после чего исчезал с деньгами потерпевших.

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