В Киеве эффектно "помыли" княгиню Ольгу

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Киеве вымыли скульптурную композицию "Памятник княгине Ольге". Она состоит из ряда скульптур — апостола Андрея первозванного, скульптур просветителей Кирилла и Мефодия, и конечно же самой княгини. Десять коммунальных работников привезли специальный "душ", который поливал монумент водой под высоким давлением.

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ubr.ua В Киеве помыли главные памятники города

Чистили мылом только гранитный постамент, а вот белый мрамор, из которого сделан сам памятник княгине, апостолу и учителям славянской письменности, можно мыть только водой — от химикатов он портится.

Украинское фото В Киеве помыли главные памятники города

Мойка памятника происходит не часто — в основном с наступлением устойчивого тепла, когда становится меньше осадков, а поток туристов в центре Киева растет.

ubr.ua В Киеве помыли главные памятники города

Напомним, несколько дней назад в Киеве был побит температурный рекорд. 2 мая зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха — после полудня столбик термометра поднялся до +30,0°С, то есть повторено наибольшее значение в 1934 году.