Фото facebook.com/KyivOperativ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в Дарницком районе на улице Бориспольская, 19 произошла авария на железнодорожном переезде: автомобиль Mercedes врезался в железнодорожную платформу, на которой перевозили танк.

"Молодые люди (23-25 лет), которые находились в авто, проигнорировали сигнал регулировщика и красный светофор и на довольно высокой скорости совершили столкновение. Скорее всего, ослепило солнцем", — говорится в сообщении "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Фото facebook.com/KyivOperativ В Киеве Mercedes врезался в вагон с танком

В результате аварии пострадал мужчина — пассажир Mercedes. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.