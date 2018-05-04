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    Киев

    В Киеве Mercedes врезался в вагон с танком

    (обновлено: )48
    В Киеве случилось ДТП, при котором тяжелые повреждения получил пассажир автомобиля Mercedes. Водитель авто на железнодорожном переезде не заметил вагон с танком и врезался в него.
    В Киеве Mercedes врезался в вагон с танком
    Фото facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в Дарницком районе на улице Бориспольская, 19 произошла авария на железнодорожном переезде: автомобиль Mercedes врезался в железнодорожную платформу, на которой перевозили танк.

    "Молодые люди (23-25 лет), которые находились в авто, проигнорировали сигнал регулировщика и красный светофор и на довольно высокой скорости совершили столкновение. Скорее всего, ослепило солнцем", — говорится в сообщении "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

    Фото facebook.com/KyivOperativ
    В Киеве Mercedes врезался в вагон с танком

    В результате аварии пострадал мужчина — пассажир Mercedes. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.

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