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    Киев

    Масштабное отключение холодной воды в Киеве. Список адресов

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    В коммунальной компании "Киевводоканал" утверждают, что отключение холодного водоснабжения в столице, которое началось еще 2 мая, обусловлено проведением ремонтных работ.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В пятницу и субботу, 4 и 5 мая, в Киеве в связи с проведением ремонтных работ продолжат отключение холодное водоснабжение, сообщает "Киевводоканал".

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    В коммунальной компании посоветовали запастись водой и обнародовали полный список адресов, по которым будет отсутствовать водоснабжение.

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    04 мая с 09.00 до 16.00 – ул. Белецкая, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (частные дома).

    04 мая с 17.00 до 07.00 05 мая – ул. Парково-Сырецкая, 6, 6-А, 8, 15, 15-А, 15-Б, 17, 21, 23 (ж/д), 12 (Военкомат); ул. Дегтяревская, 62 (предприятие); ул. Парково-Сырецкая, 4, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 14, 4-Б (д/с); ул. Сикорского, 4 (Посольство США), 4-А (Посольство Казахстана), 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 6, 6-А;

    05 мая с 22.00 до 08.00 06 мая – ул. Черновола, 30 (ж/д), 41, 28/1.

    Напомним, ранее в Киеве также объявили о новом масштабном отключении горячей воды

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