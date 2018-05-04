Масштабное отключение холодной воды в Киеве. Список адресов

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В пятницу и субботу, 4 и 5 мая, в Киеве в связи с проведением ремонтных работ продолжат отключение холодное водоснабжение, сообщает "Киевводоканал".

В коммунальной компании посоветовали запастись водой и обнародовали полный список адресов, по которым будет отсутствовать водоснабжение.

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04 мая с 09.00 до 16.00 – ул. Белецкая, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (частные дома).

04 мая с 17.00 до 07.00 05 мая – ул. Парково-Сырецкая, 6, 6-А, 8, 15, 15-А, 15-Б, 17, 21, 23 (ж/д), 12 (Военкомат); ул. Дегтяревская, 62 (предприятие); ул. Парково-Сырецкая, 4, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 14, 4-Б (д/с); ул. Сикорского, 4 (Посольство США), 4-А (Посольство Казахстана), 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 6, 6-А;

05 мая с 22.00 до 08.00 06 мая – ул. Черновола, 30 (ж/д), 41, 28/1.

Напомним, ранее в Киеве также объявили о новом масштабном отключении горячей воды.