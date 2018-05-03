Новый сезон. В Киеве "проснулся" ботулизм

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом после употребления вяленой рыбы.

Об этом Корреспондент.net сообщил руководитель столичной Госпродуктпотребслужбы (ГППС) Олег Рубан.

"2 мая медики одной из столичных клиник сообщили о том, что к ним с признаками заболевания ботулизмом поступил мужчина 1986 года рождения", — сказал Рубан.

В ходе проверки специалистами ГППС было установлено, что отравление наступило после употребления больным вяленой рыбы, купленной на стихийном рынке на Виноградаре (Подольский район).

Эксперты ГППС направили обращение в Подольское управление полиции с просьбой обратить внимание на несанкционированную торговлю вяленой рыбой на их территории, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи.

Напомним, ранее появилась информация о том, что двадцать человек, в том числе ребенок, попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Одесской области.