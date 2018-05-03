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    Новый сезон. В Киеве "проснулся" ботулизм

    (обновлено: )8020
    Мужчина, который купил вяленую рыбу на стихийном рынке в Подольском районе столицы, заболел ботулизмом.
    Вяленая рыба. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом после употребления вяленой рыбы.

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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
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    Об этом Корреспондент.net сообщил руководитель столичной Госпродуктпотребслужбы (ГППС) Олег Рубан.

    "2 мая медики одной из столичных клиник сообщили о том, что к ним с признаками заболевания ботулизмом поступил мужчина 1986 года рождения", — сказал Рубан.

    В ходе проверки специалистами ГППС было установлено, что отравление наступило после употребления больным вяленой рыбы, купленной на стихийном рынке на Виноградаре (Подольский район).

    Эксперты ГППС направили обращение в Подольское управление полиции с просьбой обратить внимание на несанкционированную торговлю вяленой рыбой на их территории, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что двадцать человек, в том числе ребенок, попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Одесской области.

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