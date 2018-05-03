Арсенал оружия найден в Киеве в жилом доме

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в подвале жилого дома на ул. Андрея Малышко, 13 обнаружили склад артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем залпового огня. Владельцем арсенала является председатель дома, сообщили в Facebook "Киев Оперативный".

Боеприпасы случайно обнаружил сантехник во время проведения ремонтных работ в подвале.

Фото со страницы KyivOperativ на Facebook В Киеве нашли схрон оружия

"Как пояснили взрывотехники, капсулы целые, а это говорит о том, что из боевых снарядов высыпали содержимое и порох прямо в подвале дома, где они были спрятаны. Выявил схрон сантехник, пришедший устранять течь! О возможных последствиях можете только догадываться и радоваться, что всё обошлось", ― рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.