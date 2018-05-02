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    Иностранец показал, как надо нарушать правила в исторической части Киева

    (обновлено: )259
    Очевидец сняла на видео, как водитель силой вытащил из проезжей части боллард - автоматический ограничитель движения на Андреевском спуске в Киеве. Своего поступка нарушитель абсолютно не смутился.
    Иностранец показал, как вырывает болларды из земли на Андреевском спуске в Киеве
    Фото facebook.com/daria.prokopyk

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Андреевском спуске очевидцы сняли на видео, как водитель авто грубо нарушает запрет на автомобильное движение на исторической улице столицы.

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    Иностранец силой вытащил из земли боллард — автоматический ограничитель движения, проехал, после чего воткнул боллард на место. В ответ на замечание нарушитель ответил, что он спешит и его ждут люди.

    "В течение примерно года-полутора после запуска боллардов я пыталась выяснить — кто конкретно виноват в том, что машины продолжают ездить и парковаться на Андреевском спуске. Это ошибка нашей проектной команды на этапе согласования правил? Это связано с плохой работой Подольской РДА и КП "ПодолБлагоустрий"? Или кто, черт возьми, виноват в том, что проект, инициированный лично Кличко — мер и реализованный за счет финансовых и организационных ресурсов мецената, почти никак не изменил положение вещей в пешеходной зоне Андреевского?", — такой возмущенный пост опубликовала пользователь Facebook Юлия Никитина.

    Она добавила, что, по ее мнению, в ситуации виновата Национальная полиция: до сих пор ни один водитель, совершивший нарушение на Андреевском спуске, не наказан, несмотря на установленные камеры видеонаблюденя.

    Напомним, в конце 2017 года Верховная Рада ввела фотосъемку нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств и разрешила их эвакуацию. Согласно закону, инспектором парковки считается должностное лицо органов местного самоуправления, и теперь он сможет привлекать к ответственности нарушителей правил остановки, стоянки, парковки и эвакуировать авто на спецплощадку.

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