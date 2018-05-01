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    Киев

    В центре Киева проходит марш по случаю Дню труда

    (обновлено: )26340
    Участники марша в центре Киева сформировали колону на Бессарабской площади и маршем выдвинулись на Майдан Незалежности под барабанную дробь.
    Первомайский марш в Киеве
    strana.ua

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Несколько тысяч человек принимают участие в марше по случаю Дня труда на центральной улице Киева Крещатике.

    Украинка Ирина Бранденберг
    Фото из открытых источников
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    День труда отмечают во многих странах ежегодно 1 мая.

    Как следует из трансляции, которую ведут телеканалы, активисты сформировали колону на Бессарабской площади и маршем выдвинулись на Майдан Незалежности (Независимости). Они двигаются под барабанную дробь.

    Колона двигается под флагами профсоюзов и ряда партий. Участники марша держат плакаты: "За социальную справедливость", "Против роста цен и тарифов", "Украинцам – безусловный базовый доход".

    В голове колоны двигаются три полицейских автомобиля. Кроме того полицейские и кинологи с собаками пешком сопровождают марш.

    Ранее сообщалось, что более 10 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в центре Донецка.

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