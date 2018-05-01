Марш трудящихся. Центр Киева в кольце силовиков

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева 1 мая пройдет марш трудящихся.

По обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и вдоль улицы в сторону Майдана уже в две шеренги выстроились в полицейские.

В центре столицы Нацгвардия, патрульная полиция и представители полиции диалога, сообщает Информатор.

kiev.informator.ua Силовики в центре Киева

Силовики усилили меры безопасности в связи с маршем трудящихся, сбор на марш состоится возле метро «Крещатик» в 10:00. Затем колонна направится на Европейскую площадь.

В марше примут участие профсоюзы, социалистическая партия, социал-демократическая партия, рабочая партия, Партия зеленых, военные пенсионеры и силовики. По состоянию на 9:00 у метро «Крещатик» уже начали собираться первые активисты и представители политических сил.

Ранее сообщалось, что во Львове националисты провели марш величия и духа. Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.