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    Киев

    Марш трудящихся. Центр Киева в кольце силовиков

    (обновлено: )71422
    В центре столицы за правопорядком следят Нацгвардия, патрульная полиция и представители полиции диалога.
    Силовики в центре Киева
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева 1 мая пройдет марш трудящихся. 

    По обе стороны Крещатика от Бессарабского рынка и вдоль улицы в сторону Майдана уже в две шеренги выстроились в полицейские. 

    В центре столицы Нацгвардия, патрульная полиция и представители полиции диалога, сообщает Информатор.

    kiev.informator.ua
    Силовики в центре Киева

    Силовики усилили меры безопасности в связи с маршем трудящихся, сбор на марш состоится возле метро «Крещатик» в 10:00. Затем колонна направится на Европейскую площадь.

    В марше примут участие профсоюзы, социалистическая партия, социал-демократическая партия, рабочая партия, Партия зеленых, военные пенсионеры и силовики. По состоянию на 9:00 у метро «Крещатик» уже начали собираться первые активисты и представители политических сил.

    Ранее сообщалось, что во Львове националисты провели марш величия и духа. Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

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