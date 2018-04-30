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    В Киеве посреди улицы похитили девушку, объявлен план "Перехват" - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (396)

    (обновлено: )92603
    По данным СМИ, девушку похитили неизвестные на черном джипе около 10:30. Инцидент произошел возле многоэтажного дома по адресу Радужная,17 на Воскресенке.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные на черном джипе силой увезли девушку в неизвестном направлении в понедельник в Днепровском районе Киева, полиция объявила план "Перехват", сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники. 

    Похищение произошло около 10:30. Возле многоэтажного дома по адресу Радужная,17 на Воскресенке двое неизвестных силой посадили девушку в автомобиль и увезли. 

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    "Джип с неполными номерами. Известны только <77> в середине номера. На одном из неизвестных мужчин была красная кепка", — пишет издание.

    Ранее сообщалось, что неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль Mitsubishi Outlander в Киеве и увезли в неизвестном направлении. 

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