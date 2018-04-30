В Киеве посреди улицы похитили девушку, объявлен план "Перехват" - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные на черном джипе силой увезли девушку в неизвестном направлении в понедельник в Днепровском районе Киева, полиция объявила план "Перехват", сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Похищение произошло около 10:30. Возле многоэтажного дома по адресу Радужная,17 на Воскресенке двое неизвестных силой посадили девушку в автомобиль и увезли.

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"Джип с неполными номерами. Известны только <77> в середине номера. На одном из неизвестных мужчин была красная кепка", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль Mitsubishi Outlander в Киеве и увезли в неизвестном направлении.