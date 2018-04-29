Порно в центре столицы. Киевлян шокировали информационные стенды

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева возле столичного здания цирка появились информационные стенды, на которых транслировалось порно, передает dtp.kiev.ua на странице в facebook.

"Как Вам порно стенд возле цирка? Установили информационные стенды, а антивирус не поставили. Теперь вместо информации о Киеве, можно было посмотреть порно", — отмечается в сообщении.

Также на странице были опубликованы соответствующие фото.

facebook.com/dtp.kiev.ua Киевлян шокировали порно-информационные стенды

Напомним, ранее в Запорожье правоохранители задержали лиц, причастных к деятельности порностудии, которая распространяла запрещенную видеопродукцию.