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    Киев

    Порно в центре столицы. Киевлян шокировали информационные стенды

    (обновлено: )52831
    Как пишут в соцсети, возле цирка установили информационные стенды, а антивирус не поставили. Теперь вместо информации о Киеве, можно было посмотреть порно.
    Киевлян шокировали порно-информационные стенды
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева возле столичного здания цирка появились информационные стенды, на которых транслировалось порно, передает dtp.kiev.ua на странице в facebook.

    "Как Вам порно стенд возле цирка? Установили информационные стенды, а антивирус не поставили.  Теперь вместо информации о Киеве, можно было посмотреть порно", — отмечается в сообщении.

    Также на странице были опубликованы соответствующие фото.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Киевлян шокировали порно-информационные стенды

    Напомним, ранее в Запорожье правоохранители задержали лиц, причастных к деятельности порностудии, которая распространяла запрещенную видеопродукцию.

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