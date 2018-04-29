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    Киев

    В Киеве взорвалась квартира

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    Согласно оперативным данным, в результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.
    Взрыв в киевской квартире
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Галагановской, 16 прогремел взрыв. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Взрыв в киевской квартире

    На месте работала бригада Киевской службы спасения. В результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.

    Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены.

    На данный момент причина взрыва не установлена.

    Напомним, у жителя Винницкой области нашли 18 гранат в квартире.

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