В Киеве взорвалась квартира

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Галагановской, 16 прогремел взрыв. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook Взрыв в киевской квартире

На месте работала бригада Киевской службы спасения. В результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.

Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены.

На данный момент причина взрыва не установлена.

Напомним, у жителя Винницкой области нашли 18 гранат в квартире.