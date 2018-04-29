В Киеве взорвалась квартира

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Галагановской, 16 прогремел взрыв. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
Взрыв в киевской квартире
На месте работала бригада Киевской службы спасения. В результате взрыва один человек получил незначительные ожоги ног. Пострадавший от госпитализации отказался.
Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены.
На данный момент причина взрыва не установлена.
Напомним, у жителя Винницкой области нашли 18 гранат в квартире.