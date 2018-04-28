В Киеве горел известный дом Гинзбурга

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева в субботу, 28 апреля, горело историческое здание по улице Городецкого, 9, сообщает Громадське радио.

Сообщается, что возгорание произошло около 14:30. С верхних этажей здания повалил дым.

kiev.informator.ua В Киеве горело историческое здание по улице Городецкого, 9

По данным издания, на месте работают пожарные, полиция и медики.

hromadskeradio.org В Киеве горело историческое здание по улице Городецкого, 9

Напомним, дом, расположенный на Городецкого, 9, известен как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен 1904 году.

Напомним, в пятницу в Киеве на станции метро "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация. Пользователи соцсетей сообщили о задымлении и сильном запахе гари на станции, при этом движение поездов не останавливалось.