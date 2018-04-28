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    Киев

    В Киеве горел известный дом Гинзбурга

    (обновлено: )15111
    С верхних этажей здания валил сильный дым. На месте работают пожарные, полиция и медики. О пострадавших не сообщается.
    В Киеве горело историческое здание по улице Городецкого, 9
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева в субботу, 28 апреля, горело историческое здание по улице Городецкого, 9, сообщает Громадське радио.

    Сообщается, что возгорание произошло около 14:30. С верхних этажей здания повалил дым.

    kiev.informator.ua
    В Киеве горело историческое здание по улице Городецкого, 9

    По данным издания, на месте работают пожарные, полиция и медики. 

    hromadskeradio.org
    В Киеве горело историческое здание по улице Городецкого, 9

    Напомним, дом, расположенный на Городецкого, 9, известен как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен 1904 году. 

    Напомним, в пятницу в Киеве на станции метро "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация. Пользователи соцсетей сообщили о задымлении и сильном запахе гари на станции, при этом движение поездов не останавливалось.

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