Нардеп шокировал подробностями по подрыву авто в Киеве

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Взрыв гранаты в автомобиле на улице Драгоманова в Киеве, который произошел накануне, был "семейными разборками" между отчимом и пасынком.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

"Дожили, семейные разборки с гранатой. Вчера вечером в Дарницком районе столицы взорвался автомобиль. Один из пассажиров автомобиля погиб, другой — тяжело ранен. Так вот. Это точно не теракт, а банальные семейные разборки. Отчим выяснял отношения с пасынком с помощью гранаты. Ужас!", — заявил Мосийчук.

Игорь Мосийчук, facebook Пост Игоря Мосийчука

Депутат пообещал сообщить подробности позже.

Накануне вечером в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным экспертов, в машине взорвалась граната.