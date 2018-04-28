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    Киев

    Нардеп шокировал подробностями по подрыву авто в Киеве

    (обновлено: )75026
    Народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что отчим выяснял отношения с пасынком и взорвал гранату.
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Facebook Поліція Києва

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Взрыв гранаты в автомобиле на улице Драгоманова в Киеве, который произошел накануне, был "семейными разборками" между отчимом и пасынком.

    Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

    "Дожили, семейные разборки с гранатой. Вчера вечером в Дарницком районе столицы взорвался автомобиль. Один из пассажиров автомобиля погиб, другой — тяжело ранен. Так вот. Это точно не теракт, а банальные семейные разборки. Отчим выяснял отношения с пасынком с помощью гранаты. Ужас!", — заявил Мосийчук.

    Игорь Мосийчук, facebook
    Пост Игоря Мосийчука

    Депутат пообещал сообщить подробности позже.

    Накануне вечером в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным экспертов, в машине взорвалась граната.

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