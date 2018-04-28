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    Киев

    В Киеве пара разбила авто и начала на нем танцевать

    (обновлено: )45930
    Сообщается, что в Киеве парень и девушка протаранили несколько автомобилей, а после продолжили распивать спиртные напитки, и танцевать на своем разбитом автомобиле.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Киеве молодая пара устроила массовое ДТП, а после принялась распивать спиртные напитки, взобравшись на свое разбитое авто.

    "Автомобиль Honda врезался в бордюр и ударил припаркованный у обочины автомобиль Volvo, после чего переехав зелёную зону, ударил автомобиль Dodge и остановился. Далее, со слов свидетелей аварии, девушка из Honda поменялась местами с парнем и, сев за руль своего автомобиля, продолжила движение на дисках ещё 400 метров. Из-за того, что автомобиль сильно поврежден была вынуждена остановиться у обочины. Далее начался "цирк": ребята с автомобиля Honda не остановили свои гуляния на этом и продолжили распивать спиртные напитки, и танцевать на своем разбитом автомобиле", — сообщает подробности аварии портал dtp.kiev.ua.

    Обошлось без пострадавших. На месте работали патрульная полиция.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что в курортном городе Приморск в ночь на 27 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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