В Киеве пара разбила авто и начала на нем танцевать

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Киеве молодая пара устроила массовое ДТП, а после принялась распивать спиртные напитки, взобравшись на свое разбитое авто.

"Автомобиль Honda врезался в бордюр и ударил припаркованный у обочины автомобиль Volvo, после чего переехав зелёную зону, ударил автомобиль Dodge и остановился. Далее, со слов свидетелей аварии, девушка из Honda поменялась местами с парнем и, сев за руль своего автомобиля, продолжила движение на дисках ещё 400 метров. Из-за того, что автомобиль сильно поврежден была вынуждена остановиться у обочины. Далее начался "цирк": ребята с автомобиля Honda не остановили свои гуляния на этом и продолжили распивать спиртные напитки, и танцевать на своем разбитом автомобиле", — сообщает подробности аварии портал dtp.kiev.ua.

Обошлось без пострадавших. На месте работали патрульная полиция.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что в курортном городе Приморск в ночь на 27 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.