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    Киев

    В Киеве мужчина умер, подавившись салом

    (обновлено: )126
    В Киеве в районе станции метро "Черниговская" посетитель придорожного кафе умер, закусывая салом. Уже известно, что мужчина подавился, после чего скончался.
    В Киеве на станции метро Черниговская в кафе Бистро мужчина подавился салом и умер
    Фото "Информатор"

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу в районе станции метро "Черниговская" скончался мужчина.

    Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Великий аферист или гений? Умер Сергей Мавроди

    Очевидцы сообщают, что мужчина возрастом около 50 лет перекусывал возле киоска "Бистро", подавился большим куском сала и умер.

    "Скорую вызвала продавщица "Бистро". Через 5-7 минут на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Со слов женщины, до приезда скорой прохожие пытались оказать ему первую помощь. Медики около получаса реанимировали мужчину, однако спасти его не удалось", — сообщает "Информатор" подробности происшествия.

    На место была вызвана патрульная полиция и судмедэксперты, которые устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

    Ранее в Днепре водителю автомобиля Ford Transit стало плохо за рулем, в результате чего он выехал на "встречку" и врезался в бетонный столб.

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