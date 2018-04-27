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    В Киеве загорелся музей Второй мировой войны

    (обновлено: )387
    При возгорании в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прибывшие спасатели эвакуировали около 250 человек. Причина возникновения пожара выясняется.
    Монумент Родина-мать. Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, из издания пришлось эвакуировать 250 человек, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайной ситуациям.

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    По данным ведомства, пожар произошел в пятницу днем — в одном из залов на втором этаже музея горели подвесной светильник и потолок на площади два квадратных метра. Еще до прибытия спасателей работники музея пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя

    По прибытию на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание.

    "Во время тушения пожара огнеборцы вывели из музея на безопасное расстояние 250 человек. На место происшествия выезжали пять единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. К счастью, погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.

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    Правоохранительные органы выясняют убытки и причину возникновения пожара.

    Напомним, в феврале 2018 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковско области произошел взрыв на территории музея Степана Бандеры. В результате взрыва были повреждены здание и входные двери музея.

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