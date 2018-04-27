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    В Киеве обнаружили мужчину с ножом в сердце - СМИ

    (обновлено: )170
    По данным СМИ, мужчину обнаружили возле входа в метро. Как уточняется, его ударили ножом в сердце. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.
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    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве рядом со входом на станцию метро "Голосеевская" был обнаружен труп неизвестного мужчины. Как пишет "Обозреватель", трагедия произошла 26 апреля, в три часа ночи.

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    По словам источника, тело мужчины в возрасте около 60 лет обнаружили прохожие недалеко от стеклянных дверей входа на станцию. Согласно данным, мужчину ударили ножом в сердце.

    Известно, что погибший – человек без определенного места жительства. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

    Ранее сообщалось, что атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве.

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