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    Киев

    Печатали все. В Киеве киберполиция разоблачила банду фальшивопечатников

    (обновлено: )11801
    В Киберполиции сообщили, что злоумышленники печатали дипломы об образовании, ID-карты, водительские права, свидетельства на право собственности, паспорта гражданина Украины, а также различные печати и штампы.
    На месте разоблачения фальшивопечатников
    cyberpolice.gov.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники Киберполиции разоблачили масштабную банду фальшивопечатников.

    "Оперативники киберполиции установили, что преступная группа действовала на протяжении последних пяти лет и состояла из шести киевлян в возрасте от 30 до 64 лет. Злоумышленники наладили деятельность по изготовлению и продаже поддельных документов государственного образца. Среди них — дипломы об образовании, ID-карты, водительские права, свидетельства на право собственности, паспорта гражданина Украины, а также различные печати и штампы. Так, для получения поддельного документа «заказчику» необходимо было зайти на соответствующий сайт и заполнить размещенную на нем анкету, указав документ, который необходимо изготовить. После этого клиенты платили стоимость услуги (от 300 до 800 долларов США в зависимости от сложности работы). Доставка заказов происходила по почте или курьером", — сообщает подробности Киберполиция.

    cyberpolice.gov.ua
    На месте разоблачения фальшивопечатников

    Для анонимизации своей деятельности и конспиративной связи как с заказчиками, так и между собой, злоумышленники использовали специально зарегистрированные аккаунты в мобильных приложениях и мессенджерах. Вход в них осуществлялся с использованием VPN-серверов.

    Ранее сообщалось, что департамент Киберполиции разоблачил группу хакеров, которые механически повреждали банкоматы и получали доступ к сервисному разъему. Далее злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения "чистили" банкоматы.

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