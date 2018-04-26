Печатали все. В Киеве киберполиция разоблачила банду фальшивопечатников

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники Киберполиции разоблачили масштабную банду фальшивопечатников.

"Оперативники киберполиции установили, что преступная группа действовала на протяжении последних пяти лет и состояла из шести киевлян в возрасте от 30 до 64 лет. Злоумышленники наладили деятельность по изготовлению и продаже поддельных документов государственного образца. Среди них — дипломы об образовании, ID-карты, водительские права, свидетельства на право собственности, паспорта гражданина Украины, а также различные печати и штампы. Так, для получения поддельного документа «заказчику» необходимо было зайти на соответствующий сайт и заполнить размещенную на нем анкету, указав документ, который необходимо изготовить. После этого клиенты платили стоимость услуги (от 300 до 800 долларов США в зависимости от сложности работы). Доставка заказов происходила по почте или курьером", — сообщает подробности Киберполиция.

cyberpolice.gov.ua На месте разоблачения фальшивопечатников

Для анонимизации своей деятельности и конспиративной связи как с заказчиками, так и между собой, злоумышленники использовали специально зарегистрированные аккаунты в мобильных приложениях и мессенджерах. Вход в них осуществлялся с использованием VPN-серверов.

Ранее сообщалось, что департамент Киберполиции разоблачил группу хакеров, которые механически повреждали банкоматы и получали доступ к сервисному разъему. Далее злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения "чистили" банкоматы.