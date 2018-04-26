На Крещатике автомобиль сбил женщину

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Женщина выскочила на проезжую часть Крещатика в Киеве, в результате чего ее сбил проезжавший автомобиль, она госпитализирована, сообщает Espreso.

По словам полицейских, женщина 1970 года рождения выбежала на проезжую часть перед автомобилем Opel.

Водитель не успел среагировать и совершил наезд на пешехода-нарушительницу. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой позвоночника и открытым переломом конечности.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в четверг мотоциклист врезался в маршрутку на улице Макарова в Днепре, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.