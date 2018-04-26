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    Киев

    На Крещатике автомобиль сбил женщину

    (обновлено: )35
    По данным полицейских, женщина по какой-то причине выскочила на проезжую часть прямо перед автомобилем на Крещатике. Водитель не успел среагировать и совершил наезд на нее.
    Крещатик
    informator.news

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Женщина выскочила на проезжую часть Крещатика в Киеве, в результате чего ее сбил проезжавший автомобиль, она госпитализирована, сообщает Espreso.

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    По словам полицейских, женщина 1970 года рождения выбежала на проезжую часть перед автомобилем Opel.

    Водитель не успел среагировать и совершил наезд на пешехода-нарушительницу. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой позвоночника и открытым переломом конечности.

    Причины ДТП устанавливаются.

    Ранее в четверг мотоциклист врезался в маршрутку на улице Макарова в Днепре, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

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