В Киеве иностранец сбил пешехода

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Иностранец за рулем Volkswagen Tiguan в четверг утром сбил пешехода на улице Леся Курбаса, 2/13 в Киеве, сообщает Информатор.

По данным издания, водитель находится в шоковом состоянии.

"На высокой скорости он ехал по бульвару Леся Курбаса (…). Не заметив предупреждающие дорожные знаки, мужчина растерялся, резко свернул вправо, сбив пешехода, переходящего дорогу", — сообщили патрульные.

kiev.informator.ua Последствия ДТП на улице Леся Курбаса в Киеве, 26 апреля 2018

В результате авто вылетело тротуар. Пешехода с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма" госпитализировали.

Мужчина плохо говорит по-русски, поэтому не смог объяснить полицейским, что случилось. Подробности происшествия устанавливаются.

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Ранее власти сообщили, что в результате необустроенности дорог в Украине каждый день в ДТП в среднем погибают 11 человек.