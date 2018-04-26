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    Киев

    В Киеве иностранец сбил пешехода

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    По данным СМИ, иностранец на Volkswagen Tiguan, ехавший на высокой скорости по столичному бульвару Леся Курбаса, не заметил предупреждающих знаков и сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован.
    Последствия ДТП на улице Леся Курбаса в Киеве, 26 апреля 2018
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Иностранец за рулем Volkswagen Tiguan в четверг утром сбил пешехода на улице Леся Курбаса, 2/13 в Киеве, сообщает Информатор.

    По данным издания, водитель находится в шоковом состоянии. 

    "На высокой скорости он ехал по бульвару Леся Курбаса (…). Не заметив предупреждающие дорожные знаки, мужчина растерялся, резко свернул вправо, сбив пешехода, переходящего дорогу", — сообщили патрульные.

    kiev.informator.ua
    Последствия ДТП на улице Леся Курбаса в Киеве, 26 апреля 2018

    В результате авто вылетело тротуар. Пешехода с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма" госпитализировали.

    Мужчина плохо говорит по-русски, поэтому не смог объяснить полицейским, что случилось. Подробности происшествия устанавливаются.

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    Ранее власти сообщили, что в результате необустроенности дорог в Украине каждый день в ДТП в среднем погибают 11 человек

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