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26.04.201811:26
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    Киев

    Возле Рады прорвало трубу, образовалась пробка

    (обновлено: )132
    На странице "Киев Оперативный" в Facebook сообщается, что в районе здания парламента утром в четверг прорвало трубу. На фото видно, что дорогу заливает водой. Образовался затор.
    Пробка у здания Верховной Рады из-за прорыва трубы
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В результате прорыва трубы утром в четверг образовался затор на улице Грушевского в Киеве.

    "На улице Грушевского, возле ВРУ (Верховная Рада — Ред.), затор, который образовался вследствие прорыва труба. Лучше объехать", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    facebook.com/KyivOperativ
    Пробка у здания Верховной Рады из-за прорыва трубы

    Во вторник, 24 апреля, в результате прорыва водовода на улице Соломенской, 15А в Киеве из-под земли ударила мощная струя холодной воды, в результате чего разрушился асфальт, обломки разлетелись на десятки метров и повредили автомобили на парковке.

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