Возле Рады прорвало трубу, образовалась пробка

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В результате прорыва трубы утром в четверг образовался затор на улице Грушевского в Киеве.

"На улице Грушевского, возле ВРУ (Верховная Рада — Ред.), затор, который образовался вследствие прорыва труба. Лучше объехать", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

facebook.com/KyivOperativ Пробка у здания Верховной Рады из-за прорыва трубы

Во вторник, 24 апреля, в результате прорыва водовода на улице Соломенской, 15А в Киеве из-под земли ударила мощная струя холодной воды, в результате чего разрушился асфальт, обломки разлетелись на десятки метров и повредили автомобили на парковке.