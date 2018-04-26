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    Киев

    В Киеве похититель пакета с едой отстреливался от полиции

    (обновлено: )32831
    Двое мужчин попытались украсть пакет с продуктами у молодого человека, который возвращался домой из магазина. Между ними завязалась драка, в ходе которой один из нападавших дважды выстрелил.
    Пистолет и пакет с едой на месте происшествия в Киеве
    Фото informator.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Киеве вечером 25 апреля на улице Якуба Коласа произошла перестрелка, огонь открыл мужчина, укравший пакет с продуктами у местного жителя.

    По словам потерпевшего, он возвращался домой из продуктового магазина. Подойдя к дому, парень обнаружил, что забыл ключи и, поставив пакет с продуктами на землю, начал звонить жене, чтобы та сбросила ему ключи с балкона. В этот момент проходящие мимо два человека схватили пакет с продуктами и попытались скрыться.

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    "Молодой человек не растерялся и погнался за ними. Он настиг одного из воров, у которого был его пакет, и между ними завязалась драка. Во время потасовки грабитель вытащил пистолет и выстрелил два раза, но не попал в хозяина продуктов.  Парню удалось выбить пистолет из рук злоумышленника и повалить его на асфальт. Жена пострадавшего вызвала полицию", — передает "Информатор" подробности происшествия.

    Фото kiev.informator.ua
    Лужи крови на месте происшествия в Киеве

    Прибывшие медики оказали помощь жертве нападения — у него разбит нос. Также пострадал и один из нападавших — у него травмы головы. 

    Следственно-оперативная группа обнаружила у подъезда жилого дома брошенный пистолет и нож нападавшего.

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    Ранее в пивном баре Луцка произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой, в результате которой пострадал один человек.

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