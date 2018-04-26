В Киеве похититель пакета с едой отстреливался от полиции

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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Киеве вечером 25 апреля на улице Якуба Коласа произошла перестрелка, огонь открыл мужчина, укравший пакет с продуктами у местного жителя.

По словам потерпевшего, он возвращался домой из продуктового магазина. Подойдя к дому, парень обнаружил, что забыл ключи и, поставив пакет с продуктами на землю, начал звонить жене, чтобы та сбросила ему ключи с балкона. В этот момент проходящие мимо два человека схватили пакет с продуктами и попытались скрыться.

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"Молодой человек не растерялся и погнался за ними. Он настиг одного из воров, у которого был его пакет, и между ними завязалась драка. Во время потасовки грабитель вытащил пистолет и выстрелил два раза, но не попал в хозяина продуктов. Парню удалось выбить пистолет из рук злоумышленника и повалить его на асфальт. Жена пострадавшего вызвала полицию", — передает "Информатор" подробности происшествия.

Фото kiev.informator.ua Лужи крови на месте происшествия в Киеве

Прибывшие медики оказали помощь жертве нападения — у него разбит нос. Также пострадал и один из нападавших — у него травмы головы.

Следственно-оперативная группа обнаружила у подъезда жилого дома брошенный пистолет и нож нападавшего.

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Ранее в пивном баре Луцка произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой, в результате которой пострадал один человек.