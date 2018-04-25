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    Киев

    Фото дня. Кличко оседлал "железного коня"

    (обновлено: )39402
    Мэр Киева Виталий Кличко смог самостоятельно испытать спецмашину, которая убирает пешеходные зоны в парках.
    Виталий Кличко
    Кличко - мер

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новую технику "Киевзеленстроя" и проверил как идут ремонтные работы в парке "Победа" в Днепровском районе столицы.

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    "У нас много парков. Но, к сожалению, многие из них сегодня в запущенном состоянии. Поэтому наша задача — чтобы каждый парк столицы был таким же красивым и благоустроенным, как парк "Наталка". Сегодня мы представляем современную технику европейского производства для уборки и благоустройства зеленых зон и мест отдыха нашего города", — сказал Кличко. 

    По словам мэра, речь идет о вакуумно-подметальной электрической машине  для уборки пешеходных зон, тротуаров, парковок, вакуумно-подметальной машине для сбора мусора любого типа, самоходном вакуумном пылесосе, который автоматически убирает мелкий мусор (листья, скошенную траву) в садах, скверах и зеленых зонах и газонокосилки. Технику итальянского производителя представили в парке "Наталка" на Оболони. В частности, мэр смог испытать спецмашину, которая убирает пешеходные зоны в парках.

    Ранее Виталий Кличко заявил, что установка гигантского государственного флага на днепровском склоне переносится на 2019 год.

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