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    Прокуратура отреагировала на нападение на журналистов у дома Данилюка

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    Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщает, что в субботу директор садового общества препятствовал журналистам проводить съемку. Данные внесены в ЕРДР.
    Нападение на журналистов у дома Данилюка
    Телеканал 1+1/скриншот

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области сообщает, что по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Бориспольском районе сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

    Ранее сообщалось, что на журналистов программы "Гроші", которые снимали коттедж министра финансов Александра Данилюка в частном городке "Царское село" под Киевом, было совершено нападение — "на них напали, стали запрещать съемку, пытались отобрать видео у съемочной группы и даже душить, а затем пытались сбить внедорожником оператора программы". 

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    "В субботу, 21 апреля, в Бориспольском районе, журналистам телеканала "1 + 1", директор садового общества препятствовал проводить съемку. По данному факту Бориспольским ОП ГУ НП в Киевской области внесены сведения в журнал единого учета", — сообщается на странице ведомства в Facebook.

    Установлено, что вопреки требованиям УПК Украины сведения о совершении уголовного преступления в ЕРДР не были внесены и досудебное расследование не начато.

    Ранее появилась информация о роскошной квартире главы Минфина Украины Данилюка в Лондоне, которую он, по данным СМИ, пытался скрыть и не указал в своей декларации. Сам министр категорически отрицает наличие у него квартиры в британской столице. 

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