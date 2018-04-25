В Киеве на авто приземлился "метеорит"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева по улице Красный Хутор на припаркованный автомобиль приземлился "метеорит".

Об инциденте сообщает на своей странице в Facebook портал dtp.kiev.ua.

"Падение метеорита: в Киеве на припаркованный на улице автомобиль ночью "уронили" очень большой и тяжелый камень. В результате у авто разбито лобовое стекло, смят капот… Хозяин судя по всему пока не в курсе. Чп произошло у Красного Хутора. Мы категорически не поддерживаем подобное варварство и просим использовать менее агрессивные методы в борьбе нарушителями парковки", — сообщает портал.

По информации портала на улице Урловской произошел такой же инцидент.

dtp.kiev.ua Наказание для "героя парковки"

Ранее на улице Сикорского в Киеве на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом — на капот красного Ford поставили урну с мусором.