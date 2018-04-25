наверх
25.04.201813:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве на авто приземлился "метеорит"

    (обновлено: )45160
    Сообщается, что в Киеве довольно варварским способом неизвестные наказали "героев парковки", повредив их автомобили.
    Метеорит по-киевски
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева по улице Красный Хутор на припаркованный автомобиль приземлился "метеорит".

    Об инциденте сообщает на своей странице в Facebook портал dtp.kiev.ua.

    "Падение метеорита: в Киеве на припаркованный на улице автомобиль ночью "уронили" очень большой и тяжелый камень. В результате у авто разбито лобовое стекло, смят капот… Хозяин судя по всему пока не в курсе. Чп произошло у Красного Хутора. Мы категорически не поддерживаем подобное варварство и просим использовать менее агрессивные методы в борьбе нарушителями парковки", — сообщает портал.

    По информации портала на улице Урловской произошел такой же инцидент.

    dtp.kiev.ua
    Наказание для "героя парковки"

    Ранее на улице Сикорского в Киеве на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом — на капот красного Ford поставили урну с мусором.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    В Киеве мужчина с вилкой пытался отобрать мобильный у прохожего
    Криминальные войны в Украине
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Артем Сытник. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата