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    Киев охватила волна самоубийств - полиция

    (обновлено: )33620
    В текущем году число убийств в Киеве уменьшилось и практически все они раскрыты, однако в противовес этому столицу захлестнула волна самоубийств, сообщил глава столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.
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    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Количество самоубийств в Киеве существенно возросло, сообщил глава столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

    По его словам, в текущем году число убийств в Киеве уменьшилось и практически все они раскрыты, однако в противовес этому столицу захлестнула волна самоубийств.

    "Сейчас заметный всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то из дней было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула. А обычно в неделю одно-два", — сказал Крищенко в интервью 112.ua.

    Напомним, ранее в Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств.

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