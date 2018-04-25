Киев охватила волна самоубийств - полиция

Количество самоубийств в Киеве существенно возросло, сообщил глава столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, в текущем году число убийств в Киеве уменьшилось и практически все они раскрыты, однако в противовес этому столицу захлестнула волна самоубийств.

"Сейчас заметный всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то из дней было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула. А обычно в неделю одно-два", — сказал Крищенко в интервью 112.ua.

Напомним, ранее в Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств.