Фото дня. Масштабный прорыв трубы в Киеве и разбитые иномарки

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в результате прорыва водовода на улице Соломенской, 15А, из-под земли ударила мощная струя холодной воды.

УНИАН Масштабный прорыв трубы в Киеве

Очевидцы сообщали, что высота фонтана поднималась выше пяти метров. Обломки асфальта, которые разлетелись на десятки метров при прорыве трубы, повредили автомобили на парковке.

Смотрите также: Появились кадры огромного провала посреди дороги под Сумами

Коммунальщикам оперативно удалось подачу воды удалось остановить.

Ранее известный писатель Андрей Курков сообщил, что его квартиру в центре Киева залило кипятком. Оказалось, на чердаке дома по ул. Рейтарской, где проживает Курков, прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и ее залило горячей водой.

Смотрите также: По дворам текут реки: в Киеве после прорыва трубы залило Оболонь