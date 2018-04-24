наверх
24.04.201821:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Киев

    Фото дня. Масштабный прорыв трубы в Киеве и разбитые иномарки

    (обновлено: )40111
    Сообщается, что в результате масштабного прорыва трубы разрушился асфальт и обломки разлетелись на десятки метров и повредили автомобили на парковке.
    Масштабный прорыв трубы в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в результате прорыва водовода на улице Соломенской, 15А, из-под земли ударила мощная струя холодной воды.

    УНИАН
    Масштабный прорыв трубы в Киеве

    Очевидцы сообщали, что высота фонтана поднималась выше пяти метров. Обломки асфальта, которые разлетелись на десятки метров при прорыве трубы, повредили автомобили на парковке.

    Смотрите также: Появились кадры огромного провала посреди дороги под Сумами

    Коммунальщикам оперативно удалось подачу воды удалось остановить.

    Ранее известный писатель Андрей Курков сообщил, что его квартиру в центре Киева залило кипятком. Оказалось, на чердаке дома по ул. Рейтарской, где проживает Курков, прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и ее залило горячей водой.

    Смотрите также: По дворам текут реки: в Киеве после прорыва трубы залило Оболонь

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку