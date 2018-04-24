Фото дня. Масштабный прорыв трубы в Киеве и разбитые иномарки

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в результате прорыва водовода на улице Соломенской, 15А, из-под земли ударила мощная струя холодной воды.
Очевидцы сообщали, что высота фонтана поднималась выше пяти метров. Обломки асфальта, которые разлетелись на десятки метров при прорыве трубы, повредили автомобили на парковке.
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Коммунальщикам оперативно удалось подачу воды удалось остановить.
Ранее известный писатель Андрей Курков сообщил, что его квартиру в центре Киева залило кипятком. Оказалось, на чердаке дома по ул. Рейтарской, где проживает Курков, прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и ее залило горячей водой.
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