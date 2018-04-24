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    Киев

    В трамвае Киева кусок ходовой пробил пол и сломал ногу женщине

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    Сообщается, что кусок ходовой части трамвая пробил пол и влетел в салон, попав в пенсионерку, которую с открытым переломом ноги госпитализировала "скорая".
    На месте ЧП в Киеве
    ru.espreso.tv

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В киевском трамвае во время движения оторвалась деталь, которая серьезно травмировала пожилую женщину.

    Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

    ru.espreso.tv
    На месте ЧП в Киеве

    Авария произошла в Днепровском районе возле станции метро "Лесная". Кусок ходовой части пробил пол и влетел в салон, попав в пенсионерку.

    Женщину в возрасте около 80 лет с открытым переломом ноги госпитализировала "скорая".

    Другие пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причину инцидента.

    Ранее сообщалось, что на железнодорожном перегоне "Казачья Лопань-Слатино" Харьковской области машинист автомотрисы травмировал дрезине 10-летнюю девочку. Ребенок в бессознательном состоянии с травмами головы и закрытым переломом бедра был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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