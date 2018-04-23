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    Киев

    В Киеве авто влетело в магазин: опубликованы фото

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    Инцидент произошел на парковке торгового центра "Эпицентр". Водитель BMW задел несколько автомобилей на парковке возле супермаркета и врезался в витрину. По сообщениям очевидцев, водитель находился в нетрезвом состоянии.
    Инцидент с авто в Киеве
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    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 23 апреля, в Киеве на улице Братиславской автомобиль повредил несколько припаркованных машин и врезался в витрину магазина.Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua в facebook
    Инцидент с авто в Киеве

    Отмечается, что инцидент произошел на парковке торгового центра "Эпицентр". Водитель BMW задел несколько автомобилей на парковке возле супермаркета и врезался в витрину.

    По сообщениям очевидцев, водитель находился в нетрезвом состоянии.

    Напомним, несколько дней назад в украинский автобус с туристами влетел прицеп трактора.

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