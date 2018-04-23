В Киеве авто влетело в магазин: опубликованы фото

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 23 апреля, в Киеве на улице Братиславской автомобиль повредил несколько припаркованных машин и врезался в витрину магазина.Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua в facebook Инцидент с авто в Киеве

Отмечается, что инцидент произошел на парковке торгового центра "Эпицентр". Водитель BMW задел несколько автомобилей на парковке возле супермаркета и врезался в витрину.

По сообщениям очевидцев, водитель находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, несколько дней назад в украинский автобус с туристами влетел прицеп трактора.