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    Киев

    В центре Киева обокрали посла Кипра - СМИ

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    По данным СМИ, посла Кипра в Украине обокрали, когда он был в помещении фитнес-клуба, расположенного в Печерском районе. Дипломат обнаружил, что у него пропал кошелек с крупной суммой в гривнах.
    Полицейский патруль в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные обокрали чрезвычайного и полномочного посла Республики Кипр в Украине в Киеве. сообщил источник "Обозревателя".

    По данным собеседника издания, преступление произошло, когда иностранец находился в помещении фитнес-клуба, расположенного в Печерском районе.

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    "Подойдя к своему шкафчику-раздевалке, посол обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором была крупная сумма в гривнах", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что уроженец Донбасса обокрал квартиру французского дипломата в Киеве.

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