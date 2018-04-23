В центре Киева обокрали посла Кипра - СМИ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные обокрали чрезвычайного и полномочного посла Республики Кипр в Украине в Киеве. сообщил источник "Обозревателя".

По данным собеседника издания, преступление произошло, когда иностранец находился в помещении фитнес-клуба, расположенного в Печерском районе.

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"Подойдя к своему шкафчику-раздевалке, посол обнаружил, что у него пропал кошелек, в котором была крупная сумма в гривнах", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уроженец Донбасса обокрал квартиру французского дипломата в Киеве.