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    В Киеве мужчина избил полицейского

    (обновлено: )14010
    Пострадавшего правоохранителя госпитализировали. Нападающего задержали и доставили в управление полиции. Мужчина отказывался предоставлять свои данные, однако полицейские установили: он - местный житель, 1986 г.р.
    Полицейский. Архивное фото
    poltava.today

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Во время отрабатывания оперативной информации в Соломенском районе Киева мужчина применил физическую силу в отношении полицейского. Об этом сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева.

    По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство.

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    "Сыщики отрабатывали оперативную информацию, поступившую в рамках уголовного производства о мошенничестве с квартирой в Соломенском районе. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух мужчин, которые выносили мебель из квартиры. В ходе опроса этих мужчин к работникам полиции подошел неизвестный гражданин и начал конфликтовать. Он попытался отобрать документы на квартиру, а потом ударил полицейского", — говорится в сообщении.

    Правоохранителя госпитализировали. Нападающего задержали и доставили в управление полиции. Мужчина отказывался предоставлять свои данные, однако полицейские установили: он — местный житель, 1986 г.р.

    По факту избиения полицейского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Нападающему объявлено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, нарушителя правил дорожного движения, который набросился на патрульного полицейского.

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