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    Киев

    Жуткое ЧП на ж/д станции под Киевом: стала известна личность мужчины

    (обновлено: )50703
    Как утверждали очевидцы, никто из персонала станции не отреагировал на мужчину, которому отрезало две ноги; движение поездов не прекращалось, проехало еще два поезда, хотя люди подавали сигналы и кричали о том, что произошла трагедия.
    ЧП на Укрзализныце в Боярке
    Фото со страницы Натальи Прокопчук в Facebook

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Стали известны подробности ЧП на ж/д станции в городе Боярка Киевской области, в результате которой потерял обе ноги Член Союза художников Украины 63-летний Сергей Галчанский.

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    Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, во время поминальных дней. Мужчина, который недавно похоронил супругу, посещал могилы родных на кладбище в Боярке. Как рассказала его дочь Анастасия, отец возвращался домой в Киев около 14:30, на перроне было большое скопление людей, все хотели попасть в электричку, пишут "Вести".

    По непонятной причине, которую пока не удалось установить, он упал между перроном и вагоном, а ноги попали на рельсы.

    "По словам свидетелей, никто из персонала станции не отреагировал, и движение поездов не прекращалось, после чего проехало еще два поезда, хотя люди подавали сигналы и кричали о том, что произошла трагедия. Небезразличная женщина спустилась к нему, чтобы чем-то накрыть тело, и обнаружила, что он жив", – написала Анастасия на своей странице в соцсетях.

    Ее сестра, Екатерина, рассказала, что сейчас отец находится в киевской больнице. Ему ампутировали обе ноги ниже колена, состояние его сейчас очень тяжелое.

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