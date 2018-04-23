Жуткое ЧП на ж/д станции под Киевом: стала известна личность мужчины

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Стали известны подробности ЧП на ж/д станции в городе Боярка Киевской области, в результате которой потерял обе ноги Член Союза художников Украины 63-летний Сергей Галчанский.

Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, во время поминальных дней. Мужчина, который недавно похоронил супругу, посещал могилы родных на кладбище в Боярке. Как рассказала его дочь Анастасия, отец возвращался домой в Киев около 14:30, на перроне было большое скопление людей, все хотели попасть в электричку, пишут "Вести".

По непонятной причине, которую пока не удалось установить, он упал между перроном и вагоном, а ноги попали на рельсы.

"По словам свидетелей, никто из персонала станции не отреагировал, и движение поездов не прекращалось, после чего проехало еще два поезда, хотя люди подавали сигналы и кричали о том, что произошла трагедия. Небезразличная женщина спустилась к нему, чтобы чем-то накрыть тело, и обнаружила, что он жив", – написала Анастасия на своей странице в соцсетях.

Ее сестра, Екатерина, рассказала, что сейчас отец находится в киевской больнице. Ему ампутировали обе ноги ниже колена, состояние его сейчас очень тяжелое.