На Майдане митингуют в поддержку Савченко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Около 20 человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве на митинг в поддержку депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сообщает агентство УНН.

"На Майдане собралось около 20 активистов, которые пришли с плакатами в поддержку Надежды Савченко. Как отметила сестра депутата на митинге, сегодня исполняется ровно месяц, как Надежду арестовали", — говорится в сообщении агентства.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.