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    Киев

    На Майдане митингуют в поддержку Савченко

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    Арест Савченко: следствие, суд (293)

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    На Майдане собралось около 20 активистов, которые пришли с плакатами в поддержку Надежды Савченко. Сестра народного депутата напомнила, что в воскресенье исполняется ровно месяц, как парламентария арестовали.
    Митинг в поддержку Надежды Савченко в Киеве, 22 апреля 2018
    unn.com.ua

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Около 20 человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве на митинг в поддержку депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сообщает агентство УНН.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На Майдане собралось около 20 активистов, которые пришли с плакатами в поддержку Надежды Савченко. Как отметила сестра депутата на митинге, сегодня исполняется ровно месяц, как Надежду арестовали", — говорится в сообщении агентства.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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