"Хочу делать это ночью": в центре Киева проходит загадочная акция

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева в субботу замечены молодые люди с интригующими табличками в руках.

Девушки и парни держат в руках таблички с лозунгами "Хочу делать это ночью", "Хочу, чтоб он мог больше суток".

О необычной акции сообщает на своей странице в Facebook "Типичный Киев".

Типичный Киев Акция в Киеве

Типичный Киев Акция в Киеве

Молодые люди не раскрывают детали акции, а на все вопросы отвечают, что нужно подъехать к 15.00 на улицу Крещатик, 46.

Ранее стало известно, что в воскресенье в Киев состоится киевский международный полумарафон. В связи с проведением ежегодного спортивного события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафона накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля).