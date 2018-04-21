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    Киев

    "Хочу делать это ночью": в центре Киева проходит загадочная акция

    (обновлено: )26203
    В центре Киева замечены молодые люди, которые держат в руках таблички с интригующими надписями.
    Акция в Киеве
    Типичный Киев

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева в субботу замечены молодые люди с интригующими табличками в руках.

    Девушки и парни держат в руках таблички с лозунгами "Хочу делать это ночью", "Хочу, чтоб он мог больше суток".

    О необычной акции сообщает на своей странице в Facebook "Типичный Киев".

    Типичный Киев
    Акция в Киеве
    Типичный Киев
    Акция в Киеве

    Молодые люди не раскрывают детали акции, а на все вопросы отвечают, что нужно подъехать к 15.00 на улицу Крещатик, 46.

    Ранее стало известно, что в воскресенье в Киев состоится киевский международный полумарафон. В связи с проведением ежегодного спортивного события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафона накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля).

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