В Киеве в выходные из-за полумарафона перекрывают центр города

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киев состоится киевский международный полумарафон.

В связи с проведением ежегодного спортивного события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафона накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля).

"Перекрытия транспортного движения — одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 10 000 участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и с люди ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега. В этом году организаторы мероприятия специально отказались от дистанции 10 км для сокращения времени перекрытия улиц. Именно поэтому, сокращается время перекрытия улицы Труханова, (было до 13:00, в этом году до 12:00. Время перекрытия ул. Набережно-Крещатицкая, Рыбацкой, Набережного шоссе и Боричевого спуска сокращается на 50 мин", — сообщают организаторы.

kyivhalfmarathon.org Карта ограничения движения из-за полумарафона

Водителям советуют заранее ознакомится с перекрытием улиц и выбирать другие маршруты.

Ранее сообщалось, что в Запорожье состоялась акция протеста работников "Запорожьеоблэнерго", которые добиваются выплаты заработной платы. Митингующие перекрывали центр города.