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    Киев

    В Киеве в выходные из-за полумарафона перекрывают центр города

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    В связи с проведением полумарафона, в котором примут участие более 10 000 участников, среди которых есть дети, старики и с люди ограниченными возможностями, будет перекрыт центр.
    Киевский марафон. Архивное фото
    ukrinform.ru

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киев состоится киевский международный полумарафон.

    В связи с проведением ежегодного спортивного события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафона накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля).

    "Перекрытия транспортного движения — одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 10 000 участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и с люди ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега. В этом году организаторы мероприятия специально отказались от дистанции 10 км для сокращения времени перекрытия улиц. Именно поэтому, сокращается время перекрытия улицы Труханова, (было до 13:00, в этом году до 12:00. Время перекрытия ул. Набережно-Крещатицкая, Рыбацкой, Набережного шоссе и Боричевого спуска сокращается на 50 мин", — сообщают организаторы.

    kyivhalfmarathon.org
    Карта ограничения движения из-за полумарафона

    Водителям советуют заранее ознакомится с перекрытием улиц и выбирать другие маршруты.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье состоялась акция протеста работников "Запорожьеоблэнерго", которые добиваются выплаты заработной платы. Митингующие перекрывали центр города.

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