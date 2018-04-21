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    Киев

    В супермаркете Киева поймали кота, поселившегося в отделе с сосисками

    (обновлено: )61540
    "Команда спасения животных" в составе пяти человек несколько часов отлавливала кота, который поселился в отделе в сосисками.
    Операция по отловле кота из столичного супермаркета
    Kyiv Animal Rescue Group

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Киеве "Команда спасения животных" вызволила из супермаркета кота, который поселился в отделе в сосисками и никак не хотел добровольно покидать обжитое место. 

    "Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов несанкционировано проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант. В малопосещаемое время на место происшествия прибыла группа из пяти человек, обнаружила точное местоположение, и провела эвакуацию вышеуказанного гурмана", — сообщает "Команда спасения животных".

    Спасателям пришлось проявить сноровку для того, чтобы отловить полосатого гурмана, боровшегося до последнего.

    Kyiv Animal Rescue Group
    Операция по отловле кота из столичного супермаркета
    Kyiv Animal Rescue Group
    Операция по отловле кота из столичного супермаркета

    Ранее сообщалось о кошке, которая справила нужду в открытую емкость с сахаром. Кошка вмиг стала популярной, была "удочерена" и живет в достатке.

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