В супермаркете Киева поймали кота, поселившегося в отделе с сосисками

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Киеве "Команда спасения животных" вызволила из супермаркета кота, который поселился в отделе в сосисками и никак не хотел добровольно покидать обжитое место.
"Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов несанкционировано проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант. В малопосещаемое время на место происшествия прибыла группа из пяти человек, обнаружила точное местоположение, и провела эвакуацию вышеуказанного гурмана", — сообщает "Команда спасения животных".
Спасателям пришлось проявить сноровку для того, чтобы отловить полосатого гурмана, боровшегося до последнего.
Ранее сообщалось о кошке, которая справила нужду в открытую емкость с сахаром. Кошка вмиг стала популярной, была "удочерена" и живет в достатке.