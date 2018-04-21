В супермаркете Киева поймали кота, поселившегося в отделе с сосисками

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Киеве "Команда спасения животных" вызволила из супермаркета кота, который поселился в отделе в сосисками и никак не хотел добровольно покидать обжитое место.

"Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов несанкционировано проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант. В малопосещаемое время на место происшествия прибыла группа из пяти человек, обнаружила точное местоположение, и провела эвакуацию вышеуказанного гурмана", — сообщает "Команда спасения животных".

Спасателям пришлось проявить сноровку для того, чтобы отловить полосатого гурмана, боровшегося до последнего.

Kyiv Animal Rescue Group Операция по отловле кота из столичного супермаркета

Kyiv Animal Rescue Group Операция по отловле кота из столичного супермаркета

Ранее сообщалось о кошке, которая справила нужду в открытую емкость с сахаром. Кошка вмиг стала популярной, была "удочерена" и живет в достатке.