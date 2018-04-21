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    Киев

    Отключение аналогового ТВ в Украине. Стало известно, с кого начнут

    (обновлено: )94
    Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко сообщил, что в конце июня аналоговое телевидение будет выключено в Киеве и, возможно, в Кировоградской области.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Отключение аналогового телерадиовещания в Украине начнется в июне с Киева, а окончательный переход на "цифру" должен произойти в августе, сообщил председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко.

    СМИ. Архивное фото
    MSC/Mueller
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    Напомним, в конце марта Кабмин сообщил, что с целью обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года.

    "Мы уже видим, что в конце июня выключим аналоговое телевидение в Киеве и в одной из областей. По-видимому, это будет Кировоградская область, потому что она больше всего подготовлена. В конце августа мы планируем отключать всю Украину. Я знаю, сколько будет замечаний, но если ничего не делать, то ничего и не будет", — цитирует Артеменко "Укринформ".

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    Он также отметил, что впервые удалось создать систему общего вещания украинского радио почти во всех областных центрах, а также систему глушения российского сигнала на приграничных территориях.

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