ЧП в Киеве. В новом отделении "Ощадбанка" горит проводка

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В новом отделении "Ощадбанка" на улице Строителей в Днепровском районе Киева загорелась проводка, сообщает dtp.kiev.ua.

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"По улице Строителей, 23 плавится проводка в новом отделении "Ощадбанка". Как сообщают жители квартир сверху, сперва почувствовали сильный запах гари, а после обратили внимание, что и пол начал становится горячим", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua Пожар в отделении "Ощадбанка" в Киеве

Прибывшие по вызову спасатели вскрыли отделение банка и проводят поиски. В то же время частная служба охраны сообщила, что к ним поступил сигнал тревоги — "проникновение".

dtp.kiev.ua Пожар в отделении "Ощадбанка" в Киеве

На месте ЧП работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа, скорая помощь, служба охраны банка.

Ранее сообщалось, что по данным ГСЧС, более чем 1,7 тыс школ и детсадов не имеют противопожарной системы.