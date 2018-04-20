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    ЧП в Киеве. В новом отделении "Ощадбанка" горит проводка

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    По улице Строителей, 23 плавится проводка в новом отделении "Ощадбанка". Жители квартир сверху говорят, что у них уже горячий пол.
    Пожар в отделении Ощадбанка в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В новом отделении "Ощадбанка" на улице Строителей в Днепровском районе Киева загорелась проводка, сообщает dtp.kiev.ua.

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    "По улице Строителей, 23 плавится проводка в новом отделении "Ощадбанка". Как сообщают жители квартир сверху, сперва почувствовали сильный запах гари, а после обратили внимание, что и пол начал становится горячим", — говорится в сообщении. 

    dtp.kiev.ua
    Пожар в отделении "Ощадбанка" в Киеве

    Прибывшие по вызову спасатели вскрыли отделение банка и проводят поиски. В то же время частная служба охраны сообщила, что к ним поступил сигнал тревоги — "проникновение". 

    dtp.kiev.ua
    Пожар в отделении "Ощадбанка" в Киеве

    На месте ЧП работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа, скорая помощь, служба охраны банка.

    Ранее сообщалось, что по данным ГСЧС, более чем 1,7 тыс школ и детсадов не имеют противопожарной системы

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