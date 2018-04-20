"Кто говорит? Аноним". В Киеве появится линия для жалоб на коррупцию

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Киевского городского совета на заседании в четверг, 19 апреля, приняли решение создать антикоррупционную "горячую линию", сообщает пресс-служба Киевссовета.

По задумке депутатов, телефонная линия позволит жителям столицы анонимно сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киевсовета, райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях и учреждениях местного уровня.

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"Такие процедуры существуют во всем цивилизованном мире, отныне будут и у нас. Новая система должна обеспечить полную анонимность обличителям, гарантии сохранения конфиденциальной информации, делает невозможным искажение или потерю особой информации, устанавливает четкий алгоритм рассмотрения сообщений о коррупции и порядка передачи их на рассмотрение полиции или специализированных антикоррупционных органов. За три месяца система должна полноценно заработать", — заявил инициатор решения Андрей Осадчук.

Сообщение на "горячую линию" можно будет отправлять устно или письменно. Они будут приниматься в рабочие дни по расписанию работы госучреждений. В нерабочее время, в праздничные и выходные дни прием звонков по телефону "горячей линии" будет осуществляться с помощью автоответчика. Все обращения по телефону линии записываются.

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Предполагается, что результатом анонимных обращений будут инициироваться соответствующие проверки и расследования.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил, как Антикоррупционный суд может повлиять на повышением тарифов.