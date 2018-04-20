В Киеве появились улицы Струве и Гандзюка, а также переулок Дзиги Вертова

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета на заседании в четверг, 19 апреля, одобрили новые названия 23 улиц в столице, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, в Голосеевском районе столицы появятся такие улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михайля Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.

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В Оболонском районе будет шесть новых улиц: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.

В Святошинском районе появятся улицы Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

В Днепровском районе будет переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском — улица Аттилы Могильного.

Кроме того, название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе уточнили – улица будет носить название Валентина Отамановского.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют обновить и усовершенствовать официальный герб Киева.