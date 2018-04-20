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    В Киеве появились улицы Струве и Гандзюка, а также переулок Дзиги Вертова

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (283)

    (обновлено: )2110
    Согласно решению Киевсовета, в столице появятся 23 новых улицы и переулка. Больше всего новых названий появится в Голосеевском и Оболонском районах.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета на заседании в четверг, 19 апреля, одобрили новые названия 23 улиц в столице, сообщает пресс-служба горсовета.

    фото из открытых источников
    Из Днепра. Декоммунизация - это почти дерусификация

    Согласно сообщению, в Голосеевском районе столицы появятся такие улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михайля Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.

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    В Оболонском районе будет шесть новых улиц: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.

    В Святошинском районе появятся улицы Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

    В Днепровском районе будет переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском — улица Аттилы Могильного.

    Кроме того, название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе уточнили – улица будет носить название Валентина Отамановского.

    Ранее сообщалось, что столичные власти планируют обновить и усовершенствовать официальный герб Киева.

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