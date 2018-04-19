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    Киев

    В Киеве переносной туалет рухнул на припаркованное авто

    (обновлено: )12410
    В Подольском районе столицы Украины по невыясненным причинам кабинка переносного биотуалета упала на припаркованный рядом автомобиль "ВАЗ. Владельцу авто нанесен серьезный ущерб.
    Падение переносного туалета на ВАЗ в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Киеве переносной туалет упал на припаркованный автомобиль ВАЗ.

    ЧП произошло на улице Данченко в Подольском районе столицы Украины.

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    "Калловое ДТП в Киеве на Данченко: биотуалет с д…м врезался в припаркованный ВАЗ: повреждение и загрязнение задней части авто", — сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    Фото dtp.kiev.ua
    Падение переносного туалета на ВАЗ в Киеве

    Известно, что при ЧП никто не пострадал: ни в автомобиле, ни в туалете никого в момент падения не было.

    Напомним, что в январе в Киеве мужчина и женщина попытались ограбить общественный туалет, расположенный в парке "Победа" Днепровского района столицы.

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