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    Киев

    Известный музыкант сделал громкое заявление о Майдане

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (119)

    (обновлено: )914131
    Александр Положинский высказал свое мнение относительно стрельбы на Майдане во время Революции Достоинства и о деле Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве "беркутовцев".
    Лидер группы Тартак Александр Положинский
    Фото со страницы Александра Положинского в Facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Украинский музыкант, лидер группы "Тартак" Александр Положинский прокомментировал громкое дело Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве "беркутовцев" на Майдане во время Революции достоинства.

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    "Я думаю, что одна из проблем этого движения (Майдана — Ред.) была связана с тем, что никто на самом деле на себя ответственность брать не хотел. А те люди, которые эпизодически якобы брали на себя какую-то ответственность, на самом деле ни за что не отвечают", — заявил Положинский в интервью "Апостроф.Лайм", добавив, что в определенный момент люди, которые якобы брали на себя ответственность, просто исчезали.

    "Взять спикера Верховной Рады, например (Андрея Парубия — Ред.). Он был председателем самообороны, в принципе, он должен был нести ответственность за все, что происходило с самообороной Майдана. (…) Но зато есть слухи, что его в критические моменты вообще не было. Или тот же Яценюк (Арсений Яценюк — Ред.) кричал: "Пуля в лоб — так пуля в лоб". Где ответственность за эти слова?" — возмутился музыкант.

    При этом Положинский подчеркнул, что заявления Бубенчика нивелируют слова людей, утверждавших, что Революция достоинства была мирным протестом.

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    "Если ты сознательно на камеру неоднократно заявляешь о том, что ты был на Майдане с незаконным боевым оружием, если ты рассказываешь о том, что ты стрелял по правоохранителям, то ты должен осознавать не только то, что тебя самого могут обвинить. (…) Я не знаю, как там было на самом деле, я там никого с оружием лично не видел. Если ты заявляешь, что у тебя было оружие и ты его использовал, то это сразу бросает тень на всех, кто в то же время был рядом с тобой", — подчеркнул он.

    По мнению музыканта, два основных принципа функционирования общества — это справедливость и ответственность, и чтобы существовала ответственность, нужно восстановить в обществе справедливость. 

    Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

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