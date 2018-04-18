Известный музыкант сделал громкое заявление о Майдане

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Украинский музыкант, лидер группы "Тартак" Александр Положинский прокомментировал громкое дело Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве "беркутовцев" на Майдане во время Революции достоинства.

"Я думаю, что одна из проблем этого движения (Майдана — Ред.) была связана с тем, что никто на самом деле на себя ответственность брать не хотел. А те люди, которые эпизодически якобы брали на себя какую-то ответственность, на самом деле ни за что не отвечают", — заявил Положинский в интервью "Апостроф.Лайм", добавив, что в определенный момент люди, которые якобы брали на себя ответственность, просто исчезали.

"Взять спикера Верховной Рады, например (Андрея Парубия — Ред.). Он был председателем самообороны, в принципе, он должен был нести ответственность за все, что происходило с самообороной Майдана. (…) Но зато есть слухи, что его в критические моменты вообще не было. Или тот же Яценюк (Арсений Яценюк — Ред.) кричал: "Пуля в лоб — так пуля в лоб". Где ответственность за эти слова?" — возмутился музыкант.

При этом Положинский подчеркнул, что заявления Бубенчика нивелируют слова людей, утверждавших, что Революция достоинства была мирным протестом.

"Если ты сознательно на камеру неоднократно заявляешь о том, что ты был на Майдане с незаконным боевым оружием, если ты рассказываешь о том, что ты стрелял по правоохранителям, то ты должен осознавать не только то, что тебя самого могут обвинить. (…) Я не знаю, как там было на самом деле, я там никого с оружием лично не видел. Если ты заявляешь, что у тебя было оружие и ты его использовал, то это сразу бросает тень на всех, кто в то же время был рядом с тобой", — подчеркнул он.

По мнению музыканта, два основных принципа функционирования общества — это справедливость и ответственность, и чтобы существовала ответственность, нужно восстановить в обществе справедливость.

Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".