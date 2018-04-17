Киев проводит апгрейд герба города

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Столичные власти планируют обновить и усовершенствовать официальный герб Киева, сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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По его словам, причиной такого решения послужило письмо от НБУ, который просил предоставить право на использование герба Киева для чеканки памятных монет.

Выяснилось, однако, что у городской власти нет решения, которое определяет порядок использования символики Киева. Предварительное решение утратило свою силу еще в 2010 году.

Еще одна проблема заключается в том, что в сейчас столице используются сразу два герба, один из которых до сих пор официально не утвержден, а другой был утвержден еще в 90-х годах прошлого века, но с неправильным описанием.

Чиновники обратились за профессиональной оценкой и разъяснениями к Украинскому геральдическому обществу и получили ответ, что оба варианта герба Киева вообще не соответствуют принципам, правилам и традициям европейской геральдики, а также являются исторически необоснованными.

В связи с этим было решено начать работу над усовершенствованием и утверждением обновленного символа столицы, который будет отвечать законам исторической геральдики и всем правовым нормам.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета поддержали переименование семи улиц и переулков в Киеве в рамках декоммунизации.