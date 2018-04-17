наверх
17.04.201816:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киев проводит апгрейд герба города

    (обновлено: )7001
    Сейчас в Киеве используются сразу два герба, один из которых до сих пор официально не утвержден, а другой был утвержден еще в 90-х годах прошлого века, но с неправильным описанием.
    Действующие два герба Киева
    Facebook Volodymyr Prokopiv

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина.  Столичные власти планируют обновить и усовершенствовать официальный герб Киева, сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

    Читайте также: Маршрутка на тот свет. Кривой Рог и другие жуткие ДТП

    По его словам, причиной такого решения послужило письмо от НБУ, который просил предоставить право на использование герба Киева для чеканки памятных монет.

    Выяснилось, однако, что у городской власти нет решения, которое определяет порядок использования символики Киева. Предварительное решение утратило свою силу еще в 2010 году.

    Еще одна проблема заключается в том, что в сейчас столице используются сразу два герба, один из которых до сих пор официально не утвержден, а другой был утвержден еще в 90-х годах прошлого века, но с неправильным описанием.

    Чиновники обратились за профессиональной оценкой и разъяснениями к Украинскому геральдическому обществу и получили ответ, что оба варианта герба Киева вообще не соответствуют принципам, правилам и традициям европейской геральдики, а также являются исторически необоснованными.

    В связи с этим было решено начать работу над усовершенствованием и утверждением обновленного символа столицы, который будет отвечать законам исторической геральдики и всем правовым нормам.

    Ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета поддержали переименование семи улиц и переулков в Киеве в рамках декоммунизации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Президент РФ В. Путин
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна