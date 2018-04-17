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    Киев

    В Киеве тягач с бронетехникой встрял в мост и заблокировал Кольцевую дорогу

    (обновлено: )42780
    В Киеве на Большой Кольцевой дороги произошла авария по направлению в сторону Академгородка. Водитель огромной военного тягача не рассчитал высоту бронетехники и врезался в мост.
    Военный тягач застрял под мостом в Киеве
    Фото espreso.tv

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Киеве во вторник на оживленной автостраде военный тягач застрял под мостом.

    Огромная машина, перевозящая военную технику, заблокировала движение на Большой Кольцевой дороге по направлению в сторону Академгородка.

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    "Тягач с бронетехникой двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку. В какой-то момент его водитель понял, что проехать под путепроводом у него не получится", — сообщает espreso.tv.

    Фото espreso.tv
    Военный тягач застрял под мостом в Киеве

    На данном участке дороги образовался большой автомобильный затор.

    Напомним, в марте в Киеве под Воздухофлотским мостом застрял грузовой автомобиль, перевозящий рекламные баннеры.

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