В Киеве тягач с бронетехникой встрял в мост и заблокировал Кольцевую дорогу

Фото espreso.tv

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Киеве во вторник на оживленной автостраде военный тягач застрял под мостом.

Огромная машина, перевозящая военную технику, заблокировала движение на Большой Кольцевой дороге по направлению в сторону Академгородка.

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"Тягач с бронетехникой двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку. В какой-то момент его водитель понял, что проехать под путепроводом у него не получится", — сообщает espreso.tv.

Фото espreso.tv Военный тягач застрял под мостом в Киеве

На данном участке дороги образовался большой автомобильный затор.

Напомним, в марте в Киеве под Воздухофлотским мостом застрял грузовой автомобиль, перевозящий рекламные баннеры.