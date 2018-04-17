наверх
17.04.201812:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Большая кольцевая автодорога вокруг Киева может стать платной - СМИ

    (обновлено: )7802
    Как отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, для начала нужно решить вопросы финансирования, стадии готовности проекта и разрешить ситуацию с документацией по землеотводу.
    Ремонт дороги в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Строительство Большой кольцевой автодороги вокруг Киева может быть профинансировано за счет средств Госбюджета или международных инвесторов. Также рассматривается вариант концессии, а это означает, что за проезд по автодорогам придется платить.

    Асфальт в Киеве после зимы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В этих ямах трассы не обнаружено. Украинцы в шоке от дорог страны

    Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на итоги заседания в Министерство инфраструктуры, касавшегося вопросов активизации строительства данной дороги.

    Как отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, первоочередными вопросами являются финансирование, стадия готовности проекта и ситуация с документацией по землеотводу.

    "Рассматривается три варианта финансирования строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева: за счет Государственного бюджета, привлечения международных инвесторов или на условиях концессии. Необходимо как можно быстрее решить все проблемные вопросы и начать строительство первой очереди БКАД", — сказал Лавренюк.

    По итогам совещания было поручено в двухнедельный срок представит в МИУ предложения по решению проблемных вопросов.

    Ранее ГП "Укродоринвест" сообщал, что около 50 компаний, большинство из которых иностранные, готовы участвовать в тендере на ремонт дороги Киев — Чернигов — Новые Яриловичи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Последствия ракетного удара по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна