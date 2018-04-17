Большая кольцевая автодорога вокруг Киева может стать платной - СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Строительство Большой кольцевой автодороги вокруг Киева может быть профинансировано за счет средств Госбюджета или международных инвесторов. Также рассматривается вариант концессии, а это означает, что за проезд по автодорогам придется платить.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на итоги заседания в Министерство инфраструктуры, касавшегося вопросов активизации строительства данной дороги.

Как отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, первоочередными вопросами являются финансирование, стадия готовности проекта и ситуация с документацией по землеотводу.

"Рассматривается три варианта финансирования строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева: за счет Государственного бюджета, привлечения международных инвесторов или на условиях концессии. Необходимо как можно быстрее решить все проблемные вопросы и начать строительство первой очереди БКАД", — сказал Лавренюк.

По итогам совещания было поручено в двухнедельный срок представит в МИУ предложения по решению проблемных вопросов.

Ранее ГП "Укродоринвест" сообщал, что около 50 компаний, большинство из которых иностранные, готовы участвовать в тендере на ремонт дороги Киев — Чернигов — Новые Яриловичи.