Названа дата ЛГБТ-марша в Киеве

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Четвертый по счету Марш равенства пройдет в Киеве 17 июня. Об этом сообщает издание "44.ua" со ссылкой на представителя KyivPride Зоряна Кися.

"В этом году Марш равенства также будет проходить. Могу сказать, что он назначен на утро воскресенья 17 июня. Готовимся полным ходом. Маршрут и место сбора пока обсуждаются, и будут объявлены, как минимум, за неделю до марша", — сказал Кись.

Он добавил, что на мирном шествии ожидается около 5 тысяч участников, "но если в прошлом году было меньше 3 тыс. человек, то в этом году, думаю, будет средний показатель. Прогнозировать сложно".

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Ранее полиция сообщила об инциденте в ресторане быстрого питания, где у мужчины питались сорвать браслет с символикой ЛГБТ, по информации СМИ, жертвой нападения стал гражданин Израиля. По данным полиции, в результате конфликта никто не пострадал.