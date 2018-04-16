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    Названа дата ЛГБТ-марша в Киеве

    (обновлено: )10401
    Организаторы "Марша равенства" ожидают, что на мирном шествии ожидается около 5 тысяч участников, "но если в прошлом году было меньше 3 тыс. человек, то в этом году, думаю, будет средний показатель. Прогнозировать сложно".
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    Думская.net

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Четвертый по счету Марш равенства пройдет в Киеве 17 июня. Об этом сообщает издание "44.ua" со ссылкой на представителя KyivPride Зоряна Кися.

    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН
    Масштабный ЛГБТ-марш в Киеве: мирно, пестро, ярко и радостно

    "В этом году Марш равенства также будет проходить. Могу сказать, что он назначен на утро воскресенья 17 июня. Готовимся полным ходом. Маршрут и место сбора пока обсуждаются, и будут объявлены, как минимум, за неделю до марша", — сказал Кись.

    Он добавил, что на мирном шествии ожидается около 5 тысяч участников, "но если в прошлом году было меньше 3 тыс. человек, то в этом году, думаю, будет средний показатель. Прогнозировать сложно".

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    Ранее полиция сообщила об инциденте в ресторане быстрого питания, где у мужчины питались сорвать браслет с символикой ЛГБТ, по информации СМИ, жертвой нападения стал гражданин Израиля. По данным полиции, в результате конфликта никто не пострадал.

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