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    Киев

    В Киеве армейский КРАЗ протаранил Mercedes

    (обновлено: )12410
    Водитель пострадавшего Mercedes-Benz S560 рассказал, что становился на светофоре, когда сзади в него врезался КРАЗ.
    На месте ДТП в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева на перекрестке улиц Михаила Бойчука и Неманской столкнулись армейский КРАЗ и автомобиль представительского класса. 

    В момент ДТП в грузовике находились нацгрардейцы, сообщает Информатор

    Водитель Mercedes-Benz S560 рассказал, что просто остановился на светофоре, а сзади в него врезался КРАЗ. Повреждения у автомобиля незначительные, немного вмят бампер. Никто не пострадал.

    kiev.informator.ua
    На месте ДТП в Киеве
    kiev.informator.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что пьяный работник автомойки угнал Mercedes Виктора Медведчука — представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа".

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