В Киеве армейский КРАЗ протаранил Mercedes

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева на перекрестке улиц Михаила Бойчука и Неманской столкнулись армейский КРАЗ и автомобиль представительского класса.

В момент ДТП в грузовике находились нацгрардейцы, сообщает Информатор.

Водитель Mercedes-Benz S560 рассказал, что просто остановился на светофоре, а сзади в него врезался КРАЗ. Повреждения у автомобиля незначительные, немного вмят бампер. Никто не пострадал.

kiev.informator.ua На месте ДТП в Киеве

kiev.informator.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что пьяный работник автомойки угнал Mercedes Виктора Медведчука — представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа".